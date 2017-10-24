Журналы о моде Vogue, GQ, Glamour и издания Vanity Fair и Wired отказались работать с фотографом Терри Ричардсоном из-за того, что его обвиняли в сексуальных домогательствах. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на письмо, которые оказались в распоряжении редакции.

Его написал вице-президент издательского дома Condé Nast International Джеймс Вулхаус. Он запретил не только организовывать новые съемки, но и приказал заменить другими материалами уже готовые и готовящиеся к публикации. Condé Nast отказался комментировать газете эту тему.

Незадолго до того, как Вулхаус отправил письмо, в газете The Times вышел текст, в котором Ричардсона называли «Харви Вайнштейном мира моды». Бывший редактор журнала i-D рассказывала, что поведение известного фотографа для всех было «открытым секретом». «Люди были скрытными… все знали кого-то, кто что-то знал», – говорила она.

В 2014 году модель Эмма Эпплтон рассказывала, что Ричардсон предлагал ей съемку в Vogue за секс с ним. Тогда представитель фотографа назвал эти слова фейком. В том же году Ричардсон написал октрытое письмо, в котором рассказывал о специфике съемок на различные сексуальные темы, но отметил, что никогда никого не домогался.

Терри Ричардсон – известный американский фэшн-фотограф и клипмейкер. Он снимал многих знаменистостей, среди которых были Кэти Пэри, Меган Фокс, Фаррел Уильямс, Барак Обама и другие. Также Ричардсон делал клипы для Бейонсе, Скай Феррейры и снял видео на песню Wrecking Ball Майли Сайрус.

Массовое обсуждение темы сексуальных домогательств началось после того, как газета New York Times и журнал New Yorker выпустили тексты о продюссере Харви Вайнштейне. Там подробно рассказывалось о том, как он десятилетиями домогался девушек. После этого многие актрисы, включая Анджелину Джоли, признались, что пострадали от действий продюссера. Тема развивалась и дальше: в сексуальных домогательствах стали обвинять многих других известных людей. Так, например, под обвинения попал режиссер Джеймс Тобэк.