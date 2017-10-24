«Почта России» извинилась за то, что летом 2017 года не смогла вовремя доставить заказное письмо, в котором просили раскрыть переписку пользователей телеграма, создателю мессенджера Павлу Дурову. Оно должно было прийти 19 июля, но дошло только 21 июля. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале юрист Павел Чиков, который будет защищать сторону Telegram в российском суде по делу о защите переписки.

ФСБ направила письмо в лондонский офис Telegram 12 июля. В нем написали, что компания должна предоставить все необходимые данные до 19 числа. Но это требование выполнить не смогли, так как письмо в Telegram получили только 21 числа.

«Почта России» в отметила, что установить причину, почему заказное письмо так долго шло до Telegram, нельзя.

Сам Чиков рассказал, что никаких «отдельных процессов» по отношению к «Почте России» инициироваться не будет. Суд, который будет рассматривать жалобу Telegram по делу об административном правонарушении, оценит, вызвала ли «Почта России» какие-либо негативные последствия для компании Дурова.

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей из-за того, что компания отказалась предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Такое требование к мессенджеру предъявили после того, как его включили в российский реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По закону, компании из списка должны хранить данные о передаче сообщений в течение шести месяцев и, в случае запроса силовиков, передавать им ключи дешифрования.

Последнее требование Дуров назвал противоречащим российской конституции и сказал, что оно нереализуемо.