Пресненский суд Москвы днем 24 октября арестовал на два месяца Бориса Грица, напавшего накануне на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Грицу предъявлены обвинения в покушении на убийство, ему грозит до 11 лет лишения свободы. Мужчина частично признал вину, подтвердив, что напал на журналистку, однако умысла на убийство не имел.

Фельгенгауэр находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского. Директор НИИ Сергей Петриков заявил «Интерфаксу», что «все последствия, связанные с ранением, устранены». Он заявил, что в понедельник вечером состоялся консилиум врачей под руководством главы департамента здравохранения Москвы для определения дальнейшей тактики лечения и что во второй раз консилиум соберется во вторник. «О дальнейших шагах реабилитации станет понятно через несколько дней», – заявил Петриков. Он также подчеркнул, что Фельгенгауэр не вводили в состояние искусственной комы, отметив, что была проведена лишь «небольшая седативная терапия, которая позволяет пациенту комфортно чувствовать себя на искусственной вентиляции легких». Журналистка находится в сознании, она уже пообщалась с родными.

https://twitter.com/Vorobievaya/status/922765189774266368

«Эхо Москвы» опубликовало видеозапись прохода нападавшего через охрану в здание редакции. На записи видно, как мужчина показал охраннику некие бумаги (в СК позже заявили, что это была чертеж-схема здания, составленная Грицем и не имеющая отношения к реальному расположению помещений), распылил в лицо охраннику газовый баллончик, после чего пролез под турникетом.

https://www.youtube.com/watch?v=mnRPxENSsdo