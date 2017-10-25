В это трудно поверить, но в бизнесе АвтоВАЗа, похоже, наметился перелом. Автоконцерн показал операционную прибыль за девять месяцев 2017 года (1,9 млрд рублей). И, как не без гордости отметил исполнительный вице-президент компании по финансам Штефан Мауэрер, такое произошло впервые за последние пять лет. Волжский автозавод регулярно сообщает о планах увеличить выпуск. А недавно группа Renault, основной акционер автоконцерна (владеет примерно 53% компании), объявила, что ожидает в ближайшие годы в России форсированный рост продаж Lada – до 500 тысяч автомобилей в год. Повышает ли это шансы на то, что АвтоВАЗ забудет об убытках, и в многолетней опеке предприятия со стороны государства наконец отпадет необходимость? Посмотрим на графики.