Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудником Нацгвардии четверых сослуживцев. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Дело завели по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По данным следствия, 23 октября в 16 часов командир взвода инженерно-саперной роты войсковой части 6791 старший лейтенант Марат Гаджиев «неправомерно завладел» автоматом АК-47 в комнате для хранения оружия и несколько раз выстрелил в командира роты. Затем он вышел на улицу и стал стрелять по трем контрактникам. В результате все раненные погибли на месте, Гаджиева застрелили.

Как рассказал источник РБК, на улице Гаджиев начал «беспорядочную стрельбу». Издание также сообщает, что он убил командира роты Илью Баныкина, дежурного по роте Арсена Байгазиева, старшего сержанта Ильяса Гарачиева и механика-водителя Хайрутдина Агамагомедова.

Причины происшествия будет выяснять специальная комиссия, в ее состав входят, среди прочего, военные психологи и специалисты по работе с личным составом.