В Северной Корее, вполне вероятно, существует программа по разработке биологического оружия, и она уже достигла некоторых успехов. Такие выводы содержатся в вышедшем в октябре отчете исследовательского центра Belfer при Гарвардском университете.
Отчет содержит в себе всю информацию, известную на данный момент от южнокорейской разведки и перебежчиков из КНДР. Его авторы подчеркивают, что достоверно подтвердить или опровергнуть данные сейчас не представляется возможным. В то же время, они делают выводы, что международное сообщество должно рассматривать угрозу существования химического оружия у КНДР как реальную.
- Программа по разработке биологического оружия могла быть запущена еще в 1960-х годах, практически сразу после появления КНДР как государства.
- На территории КНДР есть как минимум три места, где непосредственно производится биологическое оружие. Еще семь исследовательских центров могут быть связаны с соответствующими разработками.
- Предполагаемое оборудование для производства биологического оружия может использоваться и в мирных целях, например, в сельском хозяйстве.
- У Северной Кореи есть 13 типов биологических агентов. В их число входят штаммы сибирской язвы, холеры, чумы, желтой лихорадки, ботулотоксина.
- Есть неподтвержденные сведения, что действие биологического оружия испытывалось в КНДР, в том числе, и на людях.
- В случае принятия решения об использовании на приведение оружия в готовность у КНДР уйдет менее 10 дней. Для распыления патогенов у страны есть специальные ракеты, беспилотники и самолеты.
- Использование и разработка химического и биологического оружия запрещены резолюцией Совета Безопасности ООН.