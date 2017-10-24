В Северной Корее, вполне вероятно, существует программа по разработке биологического оружия, и она уже достигла некоторых успехов. Такие выводы содержатся в вышедшем в октябре отчете исследовательского центра Belfer при Гарвардском университете.

Отчет содержит в себе всю информацию, известную на данный момент от южнокорейской разведки и перебежчиков из КНДР. Его авторы подчеркивают, что достоверно подтвердить или опровергнуть данные сейчас не представляется возможным. В то же время, они делают выводы, что международное сообщество должно рассматривать угрозу существования химического оружия у КНДР как реальную.