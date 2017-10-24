24 октября журналистка Ксения Собчак провела первую пресс-конференцию в качестве кандидата в президенты России. Она объявила состав своего предвыборного штаба и ответила на вопросы журналистов. Republic собрал главные факты.

Собчак начала свою пресс-конференцию со слов о заместителе главного редактора «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр, на которую 23 октября в редакции напал мужчина с ножом. Собчак пожелала ей здоровья и сказала, что ждет наказания для человека, ответственного за нападение.

Команда

Предвыборный штаб Собчак возглавил Игорь Малашенко. Он участвовал в кампании Бориса Ельцина в 1996 году, стоял у истоков телеканала НТВ. Собчак пригласила в свою команду экономистов Вячеслава Иноземцева и Андрея Мовчана. Продвижением в интернете займется политтехнолог Виталий Шкляров, консультировавший американского демократа Берни Сандерса и муниципальных депутатов Дмитрия Гудкова.

В регионах кампанию проведет политтехнолог Алексей Ситников. Пресс-службой будет руководить Ксения Чудинова. В кампании примут участие юрист Елена Лукьянова, журналист Марина Литвинович, директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский и режиссер Авдотья Смирнова.

Жена Малашенко Божена Рынска написала в своем фейсбуке, что не знала о планах мужа возглавить предвыборный штаб Собчак. Обозреватель журнала SNC напомнила, что продолжит поддерживать Алексея Навального. В день, когда Собчак объявила о выдвижении в президенты, Рынска назвала ее «подлой гадиной».

Цели

Цель президентских выборов 2018 года для Собчак – донести до общества голос «ее поколения». Журналистка не уверена в своей победе, но своей кампанией она хочет «положить начало борьбе против всех». По словам Собчак, она понимает, что голосование в России – это «как бы выборы», потому что у кандидатов нет равного доступа к СМИ и нет честного подсчета. Собчак назвала выборы президента «высокобюджетным шоу достаточно низкого качества».

@widget type=post-embed id=87113

Первое требование Собчак – освободить политических заключенных. В ролике, показанном на пресс-конференции, прозвучали имена режиссера Кирилла Серебренникова, брата Алексея Навального Олега и журналиста РБК Александра Соколова. Сама Собчак напомнила о руководителе карельского «Мемориала» Юрии Дмитриеве, бывшем генпродюсере «Седьмой студии» Алексее Малобродском и арестованном по «Болотному делу» Дмитрии Бученкове.

Поддержка

Собчак сказала, что связалась с Михаилом Ходорковским. Она поблагодарила бизнесмена за готовность оказать поддержку. По ее словам, некоторые предложения Ходорковского станут частью платформы «против всех». Собчак не назвала имена бизнесменов, которые уже поддержали ее кампанию, но пообещала, что не возьмет «бандитские деньги или деньги Кремля».

На вопрос о статусе Крыма Собчак сказала, что «с точки зрения международного права Крым – украинский, а дальше давайте разговаривать». Главное – начать обмен пленными и заключенными и «восстановить дружбу любой ценой».

Собчак спросили про встречу с Владимиром Путиным. Журналистка сказала, что цель визита – съемки фильма об ее отце Анатолии Собчаке. Она вновь подчеркнула, что не связана с Администрацией президента. «Нет доказательств моей связи с Кремлем – до свидания. Я разрешения не спрашивала, мне оно не нужно», – пояснила Собчак. Журналистка сказала, что лично Путина «оскорблять не будет». Она пояснила, что для одних людей он – «тиран и диктатор», а для нее – «человек, который в очень сложной ситуации практически спас жизнь моему отцу». Но Собчак отметила, что «это не означает, что мне нравится, что делает Путин-политик». Ей не нравится, когда «человек находится у власти 18 лет».