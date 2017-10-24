Многотонная станция «Тяньгун-1» – одна из надежд китайской космической программы – должна упасть на Землю в самое ближайшее время. Но никто не знает, куда. Republic рассказывает историю космического аппарата и приводит оценки экспертов об опасности ситуации.

Что такое «Тяньгун-1»

Китайскую космическую станцию «Тяньгун-1», что в переводе с китайского означает «Небесный дворец», вывели на земную орбиту в 2011 году с космодрома Цзюцюань. Ее называли «могучим политическим символом» Китая и с ней связывали надежды, что она поможет превратить страну в ведущую космическую державу. «Тяньгун-1» также называли космическим модулем, который должен был послужить основой для создания более крупной и мощной орбитальной станции.

Модуль состоит из трех секций: кормовой сервисный модуль, секция транзита и обитаемый орбитальный модуль. У него есть один стыковочный узел и оборудование, которое позволяет астронавтам находится на станции 20 суток. Общая ее длина – 10,4 метра, диаметр – 3,35 метра. «Тяньгун-1» весит 8,5 тонн.

На станцию совершались как миссии с экипажем, так и без него. В 2012 году на корабле «Шеньчжоу-9» полет в космос совершила первая китайская женщина-астронавт Лю Ян. Экипажу пришлось впервые вручную пристыковываться к станции. Через год к «Тяньгуну-1» отправился «Шеньчжоу-10», задача экипажа заключалась в проверке систем жизнеобеспечения.

После выполнения этой миссии Китай решил отказаться от «Тяньгуна-1», свести станцию с орбиты к концу 2013 года и затопить ее в Тихом океане. По планам, она была рассчитана только на два года работы –там нет оборудования, которое позволило бы дольше поддерживать ее полноценную работу. Но несмотря на это, модуль продолжил находиться на орбите, хотя никаких новых миссий к нему не совершали.

Насколько это опасно?