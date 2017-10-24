Исследователи Китайской академии наук в Пекине впервые вырастили поросят с добавлением генов мышей – выращенные свиньи отличаются пониженным содержанием жира. Результаты исследования были опубликованы в американском научном журнале PNAS, их краткое содержание приводит блог The Salt.

Китайские специалисты взяли у мышей ген UPC1 (он отвечает за регулирование температуры тела у млекопитающих; у свиней его нет) и поместили его в эмбрионы свиней с помощью технологии CRISPR/Cas9. Эмбрионы были имплантированы 13 свиноматкам. В трех случаях оплодотворение прошло успешно, после чего родились 12 поросят.

У обычных свиней намного больше жира, чем у остальных млекопитающих из-за того, что по причине отсутствия гена UPC1 они не могут регулировать температуру тела в зависимости от внешних условий. Генно-модифицированные поросята, выращенные китайскими ученами, весят на 24% меньше, чем обычные, за счет уменьшения количества жира.

Успешный результат эксперимента может быть крайне важным для пищевой промышленности. Фермеры будут тратить меньше денег на создание комфортных условий для свиней (в первую очередь, это касается отопления зимой), что в конечном итоге приведет к удешевлению продукции. В то же время, отмечает The Salt, пока из-за существующих предубеждений против генно-модифицированной еды вряд ли стоит ожидать появления мяса таких свиней в ближайшем будущем.

«Я очень сомневаюсь, во-первых, что такие свиньи когда либо будут импортированы в США, во-вторых, в том, что такое мясо вообще когда-нибудь станет частью пищевой промышленности», – заявил изданию специалист Университета Миссури Майкл Робертс, выступавший рецензентом исследования в PNAS.

При этом Робертс подчеркнул, что с научной точки зрения работа китайских ученых имеет очень большое значение.

Каким на вкус будет мясо, выращенное из генномодифицированных свиней, пока неясно. Ученые предполагают, что оно будет более постным и нежирным.