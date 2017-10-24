Инфляция для бедных в России сравнялась с инфляцией для богатых, пишет Bloomberg.

Инфляция для бедных в стране находилась ниже аналогичного индикатора для богатых или приблизительно на одном уровне с ним с конца 2015 года – наиболее долго за всю историю сбора данных Банком России с 2003 года. Оба индикатора сейчас близки к 3% – общая годовая инфляция достигла этого исторического минимума в сентябре.

В условной потребительской корзине для бедных занижены веса одежды и обуви, но увеличены – товаров первой необходимости, включая продукты питания, тогда как в корзине богатых – наоборот, объясняет методику регулятор. В 2005 году инфляция для людей с низким достатком была на 9% пунктов выше темпов роста цен для обеспеченных слоев.

Центробанк не приспосабливает свою политику под нужды малообеспеченных россиян, но фокусируется на заякоривании инфляционных ожиданий во всей экономике и удержании темпов роста цен у цели, которую определил как «вблизи или около» 4%. Инфляция замедлилась больше чем в пять раз по сравнению с уровнем двухлетней давности, и темпы роста потребительских цен в годовом выражении в этом месяце могут упасть ниже 3% впервые в современной истории России.

«По мере закрепления инфляции вблизи 4% влияние инфляции как фактора роста социального неравенства значительно уменьшится», – говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБР на следующие три года. «Снижение инфляции ведет к снижению разницы в росте стоимости жизни для бедных и для богатых», – отмечает в документе регулятор.