Информационное агентство «Интерфакс» подверглось «беспрецедентной вирусной атаке». Об этом в фейсбуке сообщил заместитель генерального директора «Интерфакса» Юрий Погорелый.

В результате сайт и подписные сервисы агентства стали недоступны.

«Наши инженеры восстанавливают их работоспособность. Приношу свои извинения. Стараемся вернуться к вам как можно быстрее!», – написал Погорелый.

Кроме того, временно недоступен оказался сайт «Фонтанки». В телеграм-канале издания также заявили о хакерской атаке.

«У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации», – говорится в сообщении.

Как сообщили в Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, в России зафиксирована атака на СМИ вирусом-шифровальщиком. Компания отмечает, что атаке подверглись как минимум три редакции. Сообщается, что атаке также подверглись «ряд госучреждений и стратегических объектов на Украине».

По словам главы Group-IB Ильи Сачкова, вирус не похож на Petya или Wannacry, «судя по экранам компьютеров». «Но это лишь картинка. Часть компьютеров уже у нас на экспертизе», – добавил он.

Позднее в компании заявили, что речь идет о новом вирусе под названием Bad rabbit.

Если перейти на сайт, который указан на экране компьютера, появляется счетчик времени. Хакеры предлагают заплатить 0.05 биткоина, в противном случае все файлы будут потеряны.

«Интерфакс-Украина» пишет, что хакеры взломали информационную систему международного аэропорта Одессы. По данным Frontnews, атаке также подверглось метро Киева. Источники издания утверждают, что речь может идти об одной из модификаций Petya.A. Телеканал «112 Украина» сообщает об атаке на Мининфраструктуры. При этом в самом ведомстве заявили о технических работах.