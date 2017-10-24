Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд анонсировал строительство нового города на берегу Красного моря. В мегаполисе обещают обеспечить уровень жизни, который сейчас недоступен в остальных городах страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект получил название NEOM. Город будет существовать независимо от «уже существующих государственных структур» при содействии инвесторов и крупного бизнеса. На начальном этапе в строительство вложат больше $500 млрд. Средства выделит правительство, суверенный фонд страны, а также местные и международные инвесторы.

На пресс-конференции, прошедшей в Эр-Рияде, публике представили рекламный ролик проекта NEOM. В нем пустынные планы побережья Красного моря перебиваются кадрами с робототехникой, виртуальной реальностью и транспортом будущего.

https://www.youtube.com/watch?v=uzwMQB1Vw0I

План проект включает в себя строительство моста, который соединит NEOM с Египтом и остальной Африкой. Для развития городской территории выделили около 26 тысяч квадратных километров. Эти земли простираются вплоть до Иордании и Египта. Авторы проекта мечтают о появлении «первой в мире специальной независимой зоны, охватывающей территорию сразу трех стран». Руководить проектом будет Клаус Кляйнфельд – бывший главный исполнительный директор концерна Siemens AG.

Проект NEOM – очередной шаг молодого принца (Мухаммеду бен Салман Аль Сауду всего 32 года) к модернизации Саудовской Аравии и подготовке страны к пост-нефтяной эпохе. За последние два года он рассказал о планах по продаже доли в нефтяном гиганте Saudi Aramco, создании крупнейшего в мире суверенного фонда, а также отменил многолетний запрет на водителей-женщин.

План принца, скорее всего, встретят с той же смесью оптимизма и сомнения, что и другие его идеи, отмечает Bloomberg. Сторонники Мухаммеда бен Салман Аль Сауда поприветствуют его желание преобразований, противники же напомнят о том, как Саудовская Аравия уже пыталась перестроить свою экономику и строила промышленные центры в пустыне, которые не оправдали своих ожиданий.