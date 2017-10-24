Реакция матери на плач собственного ребенка является нейробиологически обусловленной. К такому выводу пришла группа ученых из США, Италии и Китая. Их работа опубликована в научном журнале PNAS.

На первом этапе исследования его авторы изучали поведение 684 впервые родивших молодых матерей из 11 стран. Их взаимодействие с младенцами было записано на видео; по результатам анализа выяснилось, что матери примерно одинаково реагируют на плач ребенка (подходят или берут на руки) вне зависимости от культурных различий.

На втором этапе для проверки гипотезы о том, что реакция обусловлена нейробиологическими причинами, ученые провели серию экспериментов с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии. В ходе эксперимента, в котором приняли участие 43 молодые матери из США, выяснилось, что при звуках детского плача у них активируются дополнительная моторная область (отвечающая за намерение двигаться), дорсолатеральная часть префронтальной коры (отвечающая за обработку речи), а также верхние и средние височные извилины (отвечающие за обработку комплексной слуховой информации).

В следующем аналогичном эксперименте принимали участие рожавшие не впервые молодые матери из Китая – страны с культурой, отличной от западной. Это исследование показало активацию аналогичных зон головного мозга.

После этого ученые сравнили нейробиологическую реакцию у рожавших и бездетных женщин из Италии. Когда им включали аудиозаписи плача маленьких детей, у матерей обнаруживалась аналогичная предыдущим экспериментам активация отделов мозга. У нерожавших женщин такой реакции не наблюдалось.