Паблик «ВКонтакте» MDK объявил о выходе на ICO (аналог IPO для криптовалют). Сообщество хочет привлечь до $10 млн на создание платформы с контентом, который создается пользователями. Об этом сообщается на сайте проекта.

Первый раунд ICO начнется 7 ноября. MDK планирует выпустить миллиард токенов, из них 500 млн запустят в открытую продажу, 250 млн – на вознаграждение пользователей, 200 млн – на команду, еще 50 млн будут резервом.

22,5 тысячи токенов будут продавать за один эфир (1 ETH). Таким образом, тысяча токенов будет стоить около $13. В ходе первого раунда ICO MDK хочет выручить около миллиона долларов.

В России статус биткоина и других криптовалют до сих пор не определен. В конце августа Минфин предложил разрешить покупку виртуальных денег только квалифицированным инвесторам и только через биржу. Как сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, для «просто обычных людей» это «очень опасные инвестиции».

ICO (initial coin offering) – первичное размещение токенов. Во время ICO компания продает цифровые токены за криптовалюты. Владельцы токенов могут торговать ими на бирже или использовать их как внутреннюю валюту на платформе проекта.