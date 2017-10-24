Россия 24 октября заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН о расследовании химически атак в Сирии. Москва воспользовалась своим правом вето. Об этом сообщает ТАСС.

Против документа вместе с Россией выступила Боливия, Казахстан и Китай воздержались от голосования. 11 государств, среди которых США, Великобритания и Франция, проголосовали за проект Совбеза.

В документе предлагалось на год продлить полномочия Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия. Россия предлагала подождать доклад о ходе расследования атаки в городе Хан-Шейхуне, а уже после него голосовать, но члены Совбеза не поддержали эту идею.

4 апреля 2017 года после бомбардировки Хан-Шейхуна в провинции Идлиб погибли около 100 человек, среди них были дети. Сирийская оппозиция считает, что армия президента Сирии Башара Асада использовала зарин. Дамаск все обвинения отрицает.