Руководителя КНР Си Цзиньпина переизбрали на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая. Об этом сообщает Reuters.

Си также утвердили на второй срок на должность секретаря Центрального военного совета (высший военный орган страны). Решение приняли на 19-м съезде китайской Компартии.

В Постоянном комитете Политбюро свое место сохранил только премьер-министр Китая Ли Кэцян. В новый состав вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии Ли Чжаньшу, глава Организационного отдела Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований Ван Хунин.

24 октября Коммунистическая партия внесла имя Си и его идеи о развитии Китая в свою конституцию. В документе политик будет упоминаться в одном ряду с основателем современного Китая Мао Цзэдуном. Действующий лидер Китая стал вторым, чье имя внесли в документ при жизни, первым был Мао. Новый съезд китайской Компартии открылся 18 октября. Мероприятие началось с трехчасовой речи Си, в которой он представил новую политическую философию «социализм с китайскими характеристиками в новой эре».

Си руководит китайской Компартией с 2012 года, в 2013 году он стал председателем КНР (фактическая должность главы государства).