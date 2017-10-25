Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) связал с президентом России Владимиром Путиным около $24 млрд. По данным журналистов, деньги контролируют люди из «ближнего круга» российского лидера. Расследование опубликовано на сайте организации.

Озвученная сумма – это деньги «членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи». Большинство людей из «ближнего круга» (Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Ротенберги) связаны с нефтегазовыми активами или госкомпаниями.

Отдельно OCCRP пишет о людях, которых считает «кошельками» Путина –Михаиле Шеломове, Сергее Ролдугине и Петре Колбине. Ролдугин упоминался в «панамском архиве», а про Колбина писали после продажи элитной недвижимости бабушке гимнастки Алины Кабаевой.

OCCRP написали отдельный текст про двоюродного племянника Путина Михаила Шеломова. Авторы сделали вывод, что он не знает, какими активами владеет его компания ООО «Акцепт». Например, Шеломова спросили про горнолыжный курорт Игора, который находится под Санкт-Петербургом. «Акцепт» владеет половиной компании, которая занимается строительством гоночной трассы рядом с Игорой.

По данным OCCRP, ООО «Акцепт» начала свою деятельность в 2004 году после получения кредита в $18 млн от панамского офшора Santal Trading Corporation под 5% годовых без всякого обеспечения. В том же году компания стала акционером банка «Россия». Затем «Акцепт» получил долю в страховой компании «Согаз» (в 2013 году доля оценивалась в $200 млн).