Против компании Weinstein Co., которую основал продюсер Харви Вайнштейн, подали первый иск о сексуальных домогательствах. Об этом пишет журнал Variety.

Иск подала актриса Доминик Хьюетт. По ее словам, Вайнштейн в 2010 году принудил ее к сексуальному контакту. Хьюетт считает, что сотрудники компании знали о склонностях Вайнштейна, но ничего не сделали для защиты женщин от домогательств.

В суде Хьюетт потребует материальную компенсацию. Размер выплат определят во время судебных слушаний. Представители Weinstein Co. не стали комментировать иск.

Массовое обсуждение темы сексуальных домогательств началось после того, как газета New York Times и журнал New Yorker выпустили тексты о продюсере Харви Вайнштейне. Там подробно рассказывалось о том, как он десятилетиями домогался девушек. После этого многие актрисы, включая Анджелину Джоли, признались, что пострадали от действий продюсера. Тема развивалась и дальше: в сексуальных домогательствах стали обвинять многих других известных людей. Так, например, под обвинения попал режиссер Джеймс Тобэк.