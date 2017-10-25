Компания Tesla бесплатно установила систему из солнечных батарей и аккумуляторов Powerwall в детской больнице Hospital de Nino в Пуэрто-Рико. Об этом компания написала в своем твиттере.

Солнечные батареи Tesla вырабатывают 500 киловатт электроэнергии. Компания впервые смогла установить систему всего за семь дней.

В сентябре 2017 года на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария». В результате удара стихии около 3 млн человек остались без электричества, потому что большинство линий электропередач были повреждены.

5 октября владельца Tesla Илона Маска спросили в твиттере, сможет ли его компания перевести энергосистему Пуэрто-Рико на солнечные батареи. Маск ответил, что делал подобные проекты для небольших остров, но может помочь и Пуэрто-Рико.