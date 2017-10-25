В Москве в одной из больниц умер активист «Солидарности» Алексей Строганов. Об этом написал в фейсбуке лидер движения Илья Яшин.

Два месяца назад на Строганова напали и ударили железной трубой по голове. Все это время активист находился в коме. Он умер, не приходя в сознание.

Кто организовал нападение – пока неизвестно. Полиция не заводила уголовное дело. Яшин написал, что депутаты Красносельского района направят запрос с требованием начать расследование.

По словам Яшина, Строганов состоял в «Солидарности» много лет, принимал участие в организации митингов в 2011–2012 годах.

Яшин отметил, что не знал о нападении на Строганова. Впервые об этом стало известно только 24 октября. Активист не выходил на связь, поэтому в движении ничего не знали о случившемся