Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подадут иск к Федеральной службе безопасности (ФСБ) из-за требования ведомства предоставить ключи шифрования от переписки пользователей. Об этом Плющев и Кашин написали в своих телеграм-каналах.

Интересы Кашина и Плющева будет представлять правозащитная ассоциация «Агора». По мнению журналистов, требование ФСБ «затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации».

Кашин пишет, что в телеграме он обсуждает «практически все, что меня интересует и все, о чем я пишу, в том числе с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками». По его мнению, ФСБ «пытается нарушить наши права». Кашин хочет вместе с Плющевым защитить не только свои права, но и сам мессенджер, «ставший в России важным феноменом».

Агора представляет интересы Telegram в другом деле против ФСБ. Ведомство добилось административного штрафа за отказ мессенджера передать ключи шифрования от переписки. Эта мера входит в пакет законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Предполагается, что с 2018 года провайдеры и мобильные операторы начнут хранить переписку своих пользователей в течение полугода.