Это статья колумниста Bloomberg Леонида Бершидского

Украина все еще остается полем наполовину объявленной битвы между Россией и Западом. Но дела у нее идут достаточно хорошо для того, чтобы украинцы больше не протестовали.

«В отсутствие войны Украина могла бы выжить как независимое государство, “кое-как выкарабкаться”, как это она делала в течение своего недолгого постсоветского существования. Теперь же ей требуется куда большая решительность – политическая, патриотическая и военная – чтобы получить на это шанс», – утверждает в своем недавнем обзоре лондонский аналитический центр Chatham House.

Украинское правительство, впрочем, явно решило заняться именно этим – «кое-как выкарабкаться». Пенсионная реформа, которую требует МВФ для стабилизации бюджетных средств, была сведена на нет с помощью тысячи законодательных поправок. Президент Петр Порошенко и его кабинет не настаивают на соблюдении еще одного ключевого условия предоставления Западом помощи – введении свободной торговли землей, так как им неясны преимущества, которые можно было бы получить от этого в ближайшее время. Российский рынок закрыт для украинской сельскохозяйственной продукции, квоты на экспорт в ЕС крошечные. Участники аграрного рынка опасаются, что когда на Украине начнут покупать и продавать землю, более богатые иностранные конкуренты просто съедят их живьем. Попытки приватизации провалились, в основном, из-за отсутствия интереса инвесторов («Коррупция и война – не лучшие стимулы для инвестиций», – сухо отмечает в своем докладе Chatham House.)