Правящую Национальную партии Новой Зеландии признали виновной в нарушении авторских прав на песню Lose Yourself, теперь ей придется выплатить 600 тысяч новозеландских долларов ($412 тысяч) рэперу Эминему. Об этом пишет New Zeland Herald.

Партия использовала предвыборный ролик с похожей, как у Эминема, мелодией в 2014 году. Суд отметил, что компания Eight Mile Style, которой принадлежат права на трек, редко разрешает использовать песню в рекламных роликах.

Национальная партия отметила, что разочарована вердиктом суда. Теперь она подаст в суд на компанию Beatbox, у которой купила мелодию.

В ее каталоге трек назывался Eminem Esque (эминемескный, то есть похожий по стилю на творчество Эминема). Но, несмотря на это, суд все равно признал, что он совершенно схож на оригинальную песню рэпера: различия в битах минимальны, мелодии пианино схожи.

Эминем подал в суд на Национальную партию Новой Зеландии весной 2017 года.

Трек рэпера Lose Yourself – один из его самых известных хитов. Он был в фильме «Восьмая миля», где главную роль исполнил сам Эминем. В 2004 году он получил «Грэмми» за лучший рэп-трек. И для сравнения: сверху предвыборный ролик Национальной партии, снизу – Lose Yourself.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=470bdH73TUY

https://www.youtube.com/watch?v=xFYQQPAOz7Y