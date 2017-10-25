«Лаборатория Касперского», которую в Соединенных Штатах подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, во вторник объяснила, откуда к ней попали секретные файлы АНБ – по версии производителя ПО, это оказалось случайностью.

Суть претензий

Издание The Wall Street Journal 6 октября вышло с материалом, в котором утверждалось, что хакеры, за которыми могут стоять российские власти получили доступ к секретной информации АНБ с помощью «Антивируса Касперского». Антивирус был установлен на домашнем компьютере одного из подрядчиков агентства. Издание ссылалось на неназванные источники.

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Публикация в WSJ была одной из целой серии материалов, вышедших в начале октября и посвященных предполагаемому сотрудничеству «Лаборатории Касперского» и российских спецслужб.

Позиция Касперского

Евгений Касперский 24 октября заявил, что его компания получила файлы случайно. По словам Касперского, это произошло в марте 2014 года (в публикации WSJ фигурировал 2015 год). Лаборатория анализировала деятельность хакерской группировки Equation Group и собирала данные о находящихся в стадии отладки новых вирусах.

В рамках этой работы установленный на одном из компьютеров (как выяснилось позже, это был компьютер подрядчика АНБ) Kaspersky Security Network в автоматическом режиме скачал для дальнейшего анализа ряд подозрительных файлов. При анализе выяснилось, что среди них оказались секретные документы АНБ.

Касперский подчеркнул, что как только в корпорации поняли, что к ним попали секретные файлы, их немедленно удалили. При этом глава компании отказался ответить на вопрос, уведомляла ли компания АНБ о получении доступа к секретным документам.

Что дальше?

Расследование против «Лаборатории Касперского» в США продолжается, в случае подтвержденя обвинений компании грозят штрафы и другие ограничения (большинству официальных ведомств уже сейчас рекомендовано не использовать продукцию компании). Комитет Палаты представителей по технологиям 25 октября проведет слушания по этому вопросу. На них не был приглашен сам Евгений Касперский, однако в комитете подчеркнули, что у главы компании обязательно будет возможность выступить на одном из следующих заседаний, дата которого пока не назначена.

В самом АНБ ситуацию до сих пор официально ни разу не комментировали.