Китайский университет коммуникаций в Нанкине стал использовать функцию распознавания лиц, чтобы вычислить студентов-прогульщиков. Об этом рассказало «Би-би-си».

Студенту нужно некоторое время постоять перед экраном, чтобы программа сравнила его фото со снимком из базы университета. Программа работает даже в том случае, если учащийся поменял прическу или у него на лице макияж.

Система основана на технологии распознавании лиц, которую разработала китайская компания Baidu. Она предлагает больше 80 разных технологических сервисов, которые можно свободно использовать.

Профессор университета Шен Хао сказал, что система уже помогла преподавателям найти студентов, которые постоянно пропускают занятия. Он добавил, что программа экономит время – учителям не нужно тратить силы на заполнения разных бумаг.

При этом, как отмечает «Би-би-си», многим пользователям Weibo (самая популярная китайская социальная сеть) нововведение не понравилось.

В марте китайские власти ввели систему сканирования лиц в общественных туалетах пекинского Храма Неба. Так они решили бороться с теми людьми, которые постоянно крадут туалетную бумагу. Чтобы ее получить, посетителям нужно было встать перед экраном, который сканировал лицо.