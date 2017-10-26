27 октября по всему миру стартует предзаказ на iPhone X – юбилейный смартфон от компании Apple. Выход новинки приурочили к десятилетию с момента появления самого первого айфона. В начале сентября, когда компания впервые показала iPhone X – устройство без кнопки Home, с безрамочным экраном и датчиком Face ID, новый смартфон вызвал фурор среди IT-обозревателей. Однако масштабные проблемы с производством и смешанные отзывы об удобстве использования могут испортить запуск смартфона. Republic описывает трудный путь iPhone X на рынок.

Первые проблемы с производством

В сентябре Wall Street Journal писала о затруднениях при сборке экранов смартфона. X – первый айфон, в котором используется органический светодиодный дисплей и в котором нет кнопки Home, поэтому заводы регулярно сталкивались с проблемами при склеивании OLED-панелей. Эти дисплеи впервые применяются при сборке айфонов.

24 октября агентство Nikkei со ссылкой на собственные источники сообщило, что первоначальные поставки iPhone X в 2017 году составят всего 20 млн единиц, что в два раза меньше предыдущих прогнозов. Резкое сокращение связывают с продолжающимися проблемами при производстве.

Face ID

Face ID стал главной причиной, по которой производство айфонов не пошло по намеченному плану. Датчик, отвечающий за распознавание лица пользователя, оказался слишком сложным для массовой сборки. Проблему смогли устранить только к концу сентября, когда смартфон уже был представлен публике, а до выхода на рынок оставался ровно месяц.

Создание работоспособного датчика, отвечающего за распознавание лица – одна из самых актуальных и трудных задач для производителей современных смартфонов. До появление iPhone X самым большим успехом в этом направлении был контроллер Microsoft Kinect. В интерактивных играх он помогал консоли Xbox фиксировать движения игрока в реальном мире. Но Kinect был размером с книгу, а продажи за два года составили всего 24 миллиона единиц. У Apple иные показатели – компании нужно продавать десятки миллионов iPhone в год.