В Палестине мужчина несколько часов провел в полиции из-за ошибки в машинном переводе фейсбука. Об этом пишет The Verge.

На прошлой неделе палестинец, работающий на стройке на Западном берегу, запостил на своей страничке в фейсбуке фотографию. На ней он изображен рядом с бульдозером. Фото мужчина сопроводил арабской надписью يصبحهم, что означает «доброе утро».

В фейсбуке автоматический переводчик перевел эту фразу на английский как «причиняйте им боль», а на иврит как «атакуйте их». Из-за этого постом заинтересовались полицейские: увидевший его сотрудник также не владел арабским.

«Гаарец»

В полиции предположили, что палестинец может планировать теракт с использованием бульдозера, и он был арестован. Мужчину допросили и отпустили через несколько часов, когда стало понятно, что это ошибка. Свой пост он удалил.

В соцсети несколько дней отказывались давать комментарии, однако 25 октября признали ошибку и извинились, подчеркнув, что Facebook ежедневно работает над улучшением алгоритмов перевода.

«Мы приносим извинения этому человеку за ошибку и неудобства, которые она вызвала», – заявил представитель Facebook.

Как пишет «Гаарец», вероятно, ошибка произошла из-за визуальной схожести двух фраз. При этом люди, владеющие арабским, отмечает издание, без труда могут отличить написание одной фразы от другой.