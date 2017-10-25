В России помиловали заместителей председателей Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

Как указывает «Радио Свобода», президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы. Сам Полозов написал у себя в фейсбуке, что освобождение Умерова и Чийгоза от уголовного преследования – это «закономерный результат титанических усилий, успешно проведённой юридической, политической и дипломатической работы».

Официального подтверждения, что Умерова и Чийгоза помиловали, нет. Об их освобождении также написал у себя в твиттере украинский президент Петр Порошенко.

Бывший председатель Меджлиса Мустафа Джемилев, который сейчас занимает должность уполномоченного по делам крымскотатарского народа на Украине, рассказал, что Умерова и Чийгоза выдали Турции. Сначала их привезли в Симферополь, потом на самолете они долетели до Анапы, а оттуда их забрали в Анкару. По словам Джемилева, выдать их Турции удалось благодаря переговорам Порошенко и турецкого президента Реджепа Эрдогана во время его недавнего визита в Киев.

В России Чийгоза в сентябре приговорили к восьми годам колонии, его обвиняли в организации массовых беспорядков в Крыму. В том же месяце Умерову дали два года колонии-поселения за призывы к сепаратизму.

В 2016 году Верховный суд Крыма запретил Меджлис и признал его экстремистской организацией, иск подавала Наталья Поклонская, которая на тот момент была крымским прокурором.