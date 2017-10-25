Бывший президент США Джордж Буш-старший извинился после появления в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Fox News.

В домогательствах политика обвинила актриса Хизер Линд. Во вторник, 24 октября, она опубликовала соответствующий пост в инстаграме. По ее словам, инцидент произошел четыре года назад в ходе фотосессии, состоявшейся в рамках промоушна сериала «Поворот: шпионы Вашингтона» (также известен в России как «Агент»). Бушу на тот момент было 89 лет.

Линд заявила, что во время фотосессии Буш, передвигавшийся в инвалидном кресле, «трогал ее сзади», а также прошептал ей «грязную шутку». Актриса отметила, что супруга экс-президента Барбара Буш после этого выразительно посмотрела на мужа «как бы говоря “хватит”».

Представитель Буша заявил, что, вероятно, актриса неправильно поняла политика, и принес извинения от его лица.

«Президент Буш бы никогда – ни при каких обстоятельствах – намеренно не причинил бы никому боли, и он искренне извиняется за его попытку пошутить, которая задела мисс Линд», – говорится в заявлении.

Пост Линд в инстаграме сейчас удален.