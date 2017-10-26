Саудовская Аравия анонсировала проект NEOM по созданию мегаполиса за $500 млрд. Наследный принц Мухаммед бен Салман пообещал построить «город нового поколения», который будет обеспечиваться экологически чистой энергией. В рекламный ролик проекта попали кадры с робототехникой и шлемами виртуальной реальности.

Незадолго до этого Alphabet (материнская компания Google) объявила о создании «района будущего» в Торонто. Он будет приспособлен для движения беспилотного транспорта и грузовых роботов. Многочисленные датчики будут контролировать его функционирование – от заполненности урн до уровня шума и загрязнения воздуха.

Идея «умного города» частично реализована в ряде стран, включая Китай. Там программа «умных городов» действует на государственном уровне, ее включают в пятилетние планы и поддерживают миллиардными инвестициями. К концу 2017 года, по прогнозам, она затронет более 500 городов, включая почти все региональные центры.

Один из примеров – Иньчуан, административный центр в центральной части КНР. Посетителей мэрии там встречают голограммы. В автобусах используется технология распознавания лиц. Урны снабжены солнечными батареями, и могут подавать сигналы службам по уборке мусора. Другой пример – Ханчжоу, центр провинции на востоке страны. Трафик там контролирует искусственный интеллект, а магазины начинают принимать оплату без смартфона – по технологии распознавания лиц.

Китайские «умные города» – совместный продукт бизнеса и государства. Для IT-компаний государственный сектор – перспективный рынок и возможность обойти конкурентов (в этой сфере соперничают, в частности, Alibaba и Tencent). С другой стороны, технологии, используемые в «умных городах» – потенциальное средство для тотального контроля за людьми.