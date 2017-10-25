Агентство Reuters 24 и 25 октября опубликовало расследования о том, как в США работает рынок продажи человеческих тел. В них рассказывается, что в стране этот бизнес фактически не запрещен законом, а компании, которые занимаются им, зачастую обманывают своих клиентов. Republic собрал главное из этих текстов.

В США запрещено продавать органы для трансплантации, но при этом в стране нет закона, который запрещал бы реализовать целые тела или их части для исследований и обучения. Компании, скупающие их, называют брокерами тел, но себя они предпочитают называть «банками нетрансплантабельных тканей» (то есть тех частей, которые нельзя пересадить). Как правило, тела они получают от бедных семей, которые не могут позволить себе захоронение близких. В обмен на это компании обязуются предоставить бесплатную кремацию.

Целые тела или их части используются в медицинском обучении и тренировках: на них учат студентов, докторов, медсестер и дантистов. Хирурги, слова которых приводит Reuters, говорят, что никакой манекен или компьютерная симуляция не смогут заменить тактильные ощущения и эмоциональный опыт от работы с человеческими частями. Так, например, парамедики используют головы и торсы, чтобы научиться вставлять дыхательные трубки. Исследователи тестируют на телах новые хирургические техники и имплантаты.

Брокеры ищут новых «клиентов» через похоронные дома, хосписы и больницы. Донор может также подписать документ, который передает его тело брокерам, еще до своей смерти. Затем они анализируют медицинскую историю своего донора и решают, что конкретно нужно сделать с телом. Его оставляют целым или (это происходит чаще всего) делят на шесть частей: голова, туловище, руки и ноги. Клиенты брокеров оставляют заказы на то, что им конкретно нужно, например на 27 локтевых костей для тренировочного семинара. Когда стороны договариваются о стоимости, части тел отправляются покупателям.

Одна из компаний, о которой рассказывает в своем расследовании Reuters, называется Restore Life. Корреспондент агентства связался с ней через свою рабочую почту и заказал шейный отдел позвоночника за $300. На вопрос, для чего ему нужны позвонки, журналист ответил: «Для медицинского исследования». Reuters отмечает, что компания даже не стала проверять личность покупателя: если бы она загуглила его имя, то узнала бы, что это репортер.

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В результате журналисту привезли коробку с позвонками без каких-либо опознавательных знаков, ее он отвез консультанту, которая возглавляет программу донорства тел в медицинской школе Миннесотского университета. Через неделю после доставки репортеру написали из Restore Life, предложили купить человеческие головы по $300, коленный сустав и ступни со скидкой. Он заказал две головы: ему привезли женскую и мужскую без каких-либо опознавательных знаков. То есть установить, кому они принадлежали, невозможно.

Продать целое тело можно за три или пять тысяч долларов, иногда цена доходит до десяти тысяч. В одной из компаний туловище с ногами стоит $3,575, голова – $500, ступня – $300. Точно выяснить, сколько тел продали в США, невозможно. Reuters узнало, что в штатах Нью-Йорк, Вирджиния, Оклахома и Флорида с 2011 по 2015 год брокеры получили в свое пользование 50 тысяч тел и продали больше 182 тысяч частей тела.

Брокеры часто обманывают своих клиентов, Reuters рассказывает несколько таких историй. В одной из них компания Bio Care предложила девушке по имени Фарра Фасолд забрать тело ее умирающего отца и пообещала, что его будут использовать для науки и тренировки студентов-медиков. Девушка согласилась. Сначала ей долго не могли отдать кремированные останки, но когда их все же отдали, то она заподозрила, что они не похожи на пепел. Это оказался песок. В 2010 году власти сказали Фасолд, что голову отца нашли в медицинском оборудовании для утилизации отходов.