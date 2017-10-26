На днях стало известно, что Минфин предложил предоставить правительству и Центробанку широкие полномочия по введению контроля над валютными операциями с нерезидентами, фактически – по управлению валютным курсом. Меры довольно жесткие и желание ввести их не могло быть вызвано ничем, кроме подготовки к определенным трудностям.

Что это за трудности? Они могут возникнуть либо в случае развития в 2018 году циклического кризиса (падения цен на сырьевые товары), либо – при введении новых антироссийских санкций, либо – при сочетании этих факторов. Минфин готовится, первую очередь, к возможной нехватке резервов для поддержания курса. А также – к необходимости остановить отток капитала в случае, если напуганные инвесторы будут продавать российские активы и выводить капитал в «безопасные» юрисдикции ускоренными темпами, как в 2008–2009 годах.