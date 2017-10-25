Как рассказали друзья активиста «Солидарности» Алексея Строганова, который недавно умер в московской больнице, на него не нападали и не били железной трубой по голове. По их словам, он впал в кому после того, как упал с высоты. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Строганов, по словам его давнего друга Дмитрия Белолипецкого, в ночь с 13 на 14 августа праздновал День строителя, так как занимался ремонтом кухонь. Его заперли на балконе коллеги из-за того, что тот выпил и начал вести себя буйно. Потом Строганова нашли лежащим около подъезда. Его отвезли в больницу, там он впал в кому. 17 октября он умер.

Еще один друг Строганова рассказал, что на самом деле активист выпал за несколько дней раньше. Про это ему рассказала женщина с инвалидностью, которой помогал активист. Ей позвонила полиция и сказала, что Строганов выпал из окна.

Никто из тех, с кем общался «Дождь, не смог сказать, откуда появилась информация о нападении. На странице Строганова в фейсбуке не было никаких постов от его имени о том, что его избили.

Первым о том, что Строганов умер после удара трубой, написал у себя в фейсбуке лидер “Солидарности” Илья Яшин. Уже после этого про гибель активиста начали писать в СМИ со ссылкой на политика.