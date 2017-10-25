Amazon запускает сервис Amazon Key, который позволит курьерам открывать самим двери чужих домов и оставлять там посылки. Об этом сообщает сайт компании.

Amazon Key – это приложение для смартфона, домашняя камера наблюдения и умный замок. Курьеры смогут его открыть после того, как просканируют свою посылку, чтобы подтвердить приезд.

Скриншоты с сайта Amazon

Пользователям придет уведомление, что к ним приехал курьер. Они удаленно смогут смотреть трансляцию с домашней камеры, на которой будет виден процесс передачи посылки. Доступ к умным замкам можно будет дать не только курьерам, но и, например, друзьям или клининговым службам.

Компания обещает, что она будет каждый раз проверять, что к дому приехала именно та машина с именно тем курьером именно по тому адресу и с правильной посылкой.

Купить набор Amazon Key, в который войдет камера и замок, можно будет с ноября в некоторых частях США (в каких именно – пока не уточняется) за $250.

Это уже не первый раз, когда Amazon хочет изменить традиционный уклад вещей в повседневной жизни. В декабре компания продемонстрировала супермаркет Amazon GO, в котором нет кассиров. Покупатели могут брать любые товары и выходить, минуя все процедуры оплаты. Стоимость покупок списывается с их карточек.