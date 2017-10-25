В Гонолулу вступил в силу закон, который запрещает пешеходам одновременно идти и смотреть в свои смартфоны, пишет газета Honolulu Star Adviser. Это первый подобный запрет на территории США.

Если пешеход нарушит новые правила в первый раз, то ему выпишут штраф в размере от $15 до $30. На сумму от $35 до $70 оштрафуют за второе нарушение в течение года. И на сумму от $75 до $99 – за третье нарушение за 12 месяцев.

Законопроект, который запрещает смотреть в телефон во время ходьбы, приняли еще летом. За новые правила проголосовали семь членов городского совета, двое отдали голоса против.

Как отмечает New York Times, подобные меры пытались принять как минимум в десяти американских штатах, но ни один из документов не прошел обсуждение.

По данным Национального совета по техике безопасности США, в период с 2000 по 2011 год пострадали 11 тысяч человек из-за того, что они отвлекались мобильными телефонами во время ходьбы.