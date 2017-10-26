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Специально для тех, кто хотел подробнее узнать о программе Executive MBA бизнес-школы СКОЛКОВО, впервые мероприятие состоится в доме Смирнова на Тверском бульваре в Москве. В стенах этого исторического особняка на протяжении многих лет проходили дворянские собрания и проводились концерты с участием Рахманинова и Шаляпина.

Максим Фельдман, выпускник и директор СКОЛКОВО Executive MBA, расскажет о программе и о том, как обучение сможет изменить профессиональную и личную жизнь.

После презентации, которая состоится 2 ноября, выпускники и консультанты программы ответят на все вопросы по поводу поступления и обучения на программе в формате индивидуальной консультации.

В рамках мероприятия также пройдет экскурсия по залам старинного особняка и, в завершение вечера – знакомство с людьми, которые выбирают для себя бизнес-образование.

«Программа СКОЛКОВО Executive MBA – это не только образование мирового уровня, но и опыт, который меняет всю вашу жизнь, мощный инструмент личностного развития и шанс расширить пределы своих возможностей», – говорится в описании программы.

Мероприятие бесплатное, требуется предварительная регистрация.