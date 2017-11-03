Авторы книги «Сдвиг. Как выжить в стремительном будущем» (выходит в издательстве «Манн, Иванов и Фербер») в какой-то мере в этом будущем живут. Джой Ито – венчурный капиталист и директор Медиалаборатории в MIT, а Джефф Хау известен по отшумевшему бестселлеру про краудсорсинг (сам этот термин, кстати, придумал он, работая в журнале Wired). При первом приближении «Сдвиг» – очередная книга о неумолимости прогресса. Но внимательный взгляд обнаружит в ней более тонкие наблюдения и мысли, которые, как надеются авторы, принесут пользу читателям, дезориентированным темпом перемен. «Нам даровано благо (или проклятие) жить в интересное время, когда школьники в старших классах то и дело пользуются методами генной инженерии, изобретая новые формы жизни, а достижения в области искусственного интеллекта вынуждают политиков ломать голову над проблемой неуклонно растущей безработицы. И неудивительно, что старые привычки наших умов, выкованные в эпоху угля, стали и легкого обогащения, не оправдывают ожиданий», – пишут авторы. Достойной иллюстрацией того, как требования нового времени расходятся с действительностью, Ито и Хау считают американскую систему образования. Ведь вопреки всем усилиям ей никак не удается привить учащимся любовь к предметам – и прежде всего к математике.

Зак – мальчик, который живет в пригороде Нью-Йорка. Он считает, что алгоритмы – это своего рода компас. Его способность видеть скрытые схемы, по которым работает мир, – настоящий талант, который он в себе обнаружил несколько лет назад; талант, ставший одним из организующих принципов XXI века.

Великое множество объектов в нашей жизни (как редчайших, так и вполне привычных) подчиняются строгому набору правил, управляющих их поведением. Нажмите кнопочку фонарика, и он включится. Нажмите снова – свет станет ярче. Подождите пять секунд и снова нажмите – фонарик выключится. Момент, когда ребенок осознает, что человеческие существа способны превращать намерения в логику и что эта логика, пусть и сложная, поддается анализу и пониманию, знаменует собой конец детской веры в волшебство или, в зависимости от ваших взглядов на подобные вещи, в возможность встретиться с ним в реале.