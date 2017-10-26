Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) станет одним из соинвесторов проекта по строительству «города будущего» NEOM в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах форума Future Investment Initiative, передает «Прайм».

По словам Дмитриева, РФПИ вместе с партнерами может вложить в проект несколько миллиардов долларов. Общий объем инвестиций в сооружение NEOM на начальном этапе оценивается в $500 млрд.

Как добавил глава РФПИ, российский фонд также будет привлекать в проект ведущие российские компании, «способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока». В частности, предполагается вовлечь в проект компании РФ, работающие в области солнечной энергетики, здравоохранения и образования, технологий искусственного интеллекта, высокоскоростного транспорта, а также портовой инфраструктуры.

«Мы говорим об инвестициях в объеме нескольких миллиардов долларов от РФПИ и партнеров. Наши российские компании также планируют инвестировать в озвученные мною сектора»,- отметил Дмитриев.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объявил о строительстве нового города на берегу Красного моря 24 октября. NEOM займет территорию 260 тысяч квадратных километров и будет обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников. С помощью специального моста NEOM будет соединяться с Египтом и остальной Африкой.