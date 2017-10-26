Журнал Forbes впервые составил рейтинг крупнейших частных клиник России. Список опубликован на сайте издания 26 октября.

Лидером рейтинга стал Европейский медицинский центр, годовая выручка которого оценивается в 9,6 млрд рублей. Вторую строчку заняла сеть клиник «Мать и дитя» с выручкой 9,5 млрд рублей, третью – «Медси» (9,4 млрд рублей).

В первую десятку рейтинга вошли «Ниармедик», Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС), «Ава-Петер» и «Скандинавия», клиника «Медицина», «Будь здоров», MedSwiss и объединение «Нова больница». Замыкает список медицинский многопрофильный центр «УГМК-Здоровье» с выручкой 1 млрд рублей в год, учрежденный Уральской горно-металлургической компанией.

Всего в список вошли 20 частных медицинских компаний. Как отмечает Forbes, по размеру выручки в нем должны были оказаться сети диагностических лабораторий «Инвитро» (12,7 млрд рублей), «Хеликс» (3,4 млрд рублей) и «Гемотест» (3,2 млрд рублей), однако журнал не стал их включать «из-за узкой специализации».

Заметка дополняется.