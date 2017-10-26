В четверг, 26 октября, в широкий прокат выходит художественный фильм Алексея Учителя «Матильда». Его сюжет построен вокруг романа балерины Матильды Кшесинской и наследника императорского престола Николая Александровича, будущего императора Николая II. В течение последнего года лента подвергалась жесткой критике со стороны консервативно настроенных православных кругов, представители которых видели оскорбление чувств верующих в том, как изображен в фильме Николай II, святой Русской православной церкви. Наибольшую активность в попытке добиться запрета фильма проявляла депутат Госдумы Наталья Поклонская. Republic вспоминает основные события, развивавшиеся вокруг фильма.

Ноябрь 2016 года. Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить фильм на оскорбление чувств верующих. По ее словам, к ней как к депутату обратились “десятки граждан”, увидевшие трейлер фильма, который вышел в марте 2016 года. Тогда же в кинотеатры с призывом не показывать фильм обратилась организация “Христианское государство – Святая Русь”. Алексей Учитель подчеркнул, что прокуратура уже проверяла фильм ранее и нарушений не нашла. Он назвал обвинения “смехотворными”, добавив, что до сих пор никто даже не видел картины, потому что работа над ней еще не закончена.

Январь 2017 года. В новом запросе в Генпрокуратуру Поклонская потребовала проверить законность выделения средств на “Матильду”. Движение “Христианское государство – Святая Русь” перешло к угрозам сжигать кинотеатры за показ фильма.

Февраль 2017 года. В РПЦ заявили, что “Христианское государство” не является православным движением. На активистов пожаловались как Учитель, так и Поклонская; впоследствии прокуратура усмотрела в действиях активистов состав преступления, однако каких-то активных действий против них пока предпринято не было. По поводу фильма впервые высказались в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хочет становиться одной из сторон спора. В этот же день более 50 влиятельных кинематографистов написали открытое письмо против цензуры и в защиту фильма.

Март 2017 года. Объявлена дата премьеры “Матильды” – 6 октября она будет показана в Мариинском театре, а в широкий прокат выйдет 26 октября.

Апрель 2017 года. Экспертиза, сделанная по заказу Поклонской, нашла в “Матильде” оскорбление религиозных чувств и унижение достоинства православных христиан; ее результаты депутат отправила в прокуратуру. Учитель заявил, что “устал от войны” с Поклонской и считает ее претензии “бесполезной дискуссией”. В Минкульте подчеркнули, что при выдаче прокатного удостоверения результаты экспертизы учитываться не будут.

Июнь 2017 года. Учитель заявил, что экспертиза законченного фильма не нашла в нем элементов, оскорбляющих чьи-то чувства. Он рассказал, что виделся с Поклонской и назвал невозможным примирение, так как видел у нее “только ненависть и резко отрицательный настрой”. Президент РФ Владимир Путин во время “Прямой линии” заявил, что “никто не пытается запретить” фильм и призвал обе стороны урегулировать спор “в рамках приличий и – главное – в рамках закона”. Руководство Ханты-Мансийской епархии РПЦ инициировало сбор подписей против запрета фильма, однако в Московском патриархате это назвали “ошибкой”

Август 2017 года. Минкульт выдал “Матильде” прокатное удостоверение, присвоив фильму категорию 16+. В ведомстве оставили за регионами право “самостоятельно определять целесообразность” показа того или иного фильма – ранее стало известно, что власти Дагестана и Чечни просили не выдавать прокатное удостоверение на их территории. Позже Рамзан Кадыров заявил, что ограничивать прокат “Матильды” в Чечне не будут, так как ее жители “и так не станут тратить время на просмотр безнравственного фильма”. Адвокаты Учителя повторно попросили проверить выступающих против фильма околоправославных активистов на экстремизм – через два дня после этого здание студии Учителя в Санкт-Петербурге забросали бутылками. Режиссер обратился в ФСБ и МВД с просьбой обеспечить безопасность зрителей фильма.

Сентябрь 2017 года. Адвокат Учителя сообщил об угрозах поджогов более 100 кинотеатров, где запланирован показ “Матильды”; у его офиса позже неизвестные сожгли два автомобиля и разбросали листовки с надписью “За “Матильду” гореть”. Через несколько дней после этого сети “Формула кино” и “Синема парк” приняли решение не показывать фильм из-за угрозы безопасности. После обращений из Госдумы полиция задержала лидера “Христианского государства” Александра Калинина, на него завели дело о принуждении кинопрокатчивков к отказу от показа фильма. В комитете Госдумы по культуре прошел закрытый показ фильма, по итогам которого большинство депутатов положительно охарактеризовало “Матильду”.

Октябрь 2017 года. Премьерный показ “Матильды” в Мариинском театре прошел без инцидентов под усиленной охраной полиции. После этого “Формула кино” и “Синема парк” согласились вернуть “Матильду” в свое расписание. Наталья Поклонская за неделю до выхода фильма в широкий прокат записала видеообращение к генпрокурору РФ с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма, отметив, что он уже спровофировал “поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающие православных святых и верующих людей”. Это обращение было отклонено. В Генпрокуратуре заявили, что в общей сложности получили 43 обращения от Поклонской.