IKEA извинилась за сексистскую рекламу, которую показали по телевидению Китая. В ней стигматизируется тема китайских женщин, которые долго не могут выйти замуж. Заявление компания опубликовала у себя в аккаунте в социальной сети Weibo.

Производитель мебели указал, что реклама хотела показать, как компания помогает покупателям легко и доступно превратить обычную гостиную в место для праздника. «Ее цель была в том, чтобы вдохновить наших клиентов отмечать моменты повседневной жизни», – говорится в пресс-релизе.

Также в нем компания указала, что гендерное равенство – это фундаментальная часть культуры IKEA.

Реклама, о которой идет речь, вышла на этой неделе. В ней девушка приходит к родителям, которые ужинают, и обращается к матери со словами «Мам…». В ответ на это женщина бросает свои палочки и резко отвечает: «Если ты в следующий раз не приведешь домой своего парня, то не называй меня “Мам”!». После этого у дверей квартиры появляется молодой человек с букетом, а гостиная преображается товарами из «Икеи». Реклама заканчивается тем, что вся семья счастливо ужинает за столом.

Как отмечает «Би-би-си» рекламу раскритиковали в китайских соцсетях. Пользователи отмечали, что такой рекламный ролик – это дискриминация одиноких девушек.

В Китае девушек, которые не могут долго выйти замуж, называют «женщины-остатки». На тех, кто долго не может найти себе пару до 30 лет, постоянно оказывают давление. Согласно китайским традициям, девушка должна достаточно рано найти мужа и родить ребенка.