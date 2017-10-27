Недавно мы провели опрос среди наших подписчиков: какая из трех тем кажется более интересной? Тема «Как ученые понимают Вселенную? Ответы, основанные на последних научных открытиях» стала лидером голосования, набрав 37% голосов. Научный журналист и наш постоянный автор Борислав Козловский постарался раскрыть эту необъятную тему максимально кратко и дал несколько рекомендаций – что почитать и посмотреть, чтобы углубиться в вопросы космологии.

Две новости одного месяца: «Вселенная не должна существовать» и «Половину потерянного вещества во Вселенной наконец нашли». Если вы привыкли, что наука отвечает на вопросы ясно и по существу, то космология в свете таких новостей, по две штуки в месяц, выглядит каким-то ненадежным знанием. Ладно бы ученые просто потеряли пол-Вселенной перед тем, как найти – так они еще и не уверены, что Вселенная вообще может быть.

Что про космос вообще понятно наверняка – и, главное, откуда известно? Мы попробовали собрать несколько ключевых фактов про устройство мира, которые кажутся готовым знанием, свалившимся с неба – и объяснить, как космологи все это выяснили.

Земля круглая, а Вселенная плоская

Вопрос про форму космоса вроде бы бессмысленный – вот он, космос, светит на нас звездами со всех сторон. Для физиков это не аргумент: со времен Эйнштейна известно, что гравитация вообще-то искривляет пространство, и геометрия у нашей Вселенной может быть довольно причудливой.