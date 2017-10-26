Telegram обжаловал решение Мещанского суда, который оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Об этом написал у себя в телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он привел семь доводов защиты, вот их краткая сводка.

Юрист написал, что ФСБ не предоставила ни компании, ни суду какие-либо судебные решения, которые смогли бы доказать наличие законной цели передать ключи шифрования. Чиков также обратил внимание, что нет каких-либо доказательств, что те номера, которые ФСБ предоставила суду, создают реальную угрозу.

Спецслужба знала, что запрашиваемая информация может находиться у иностранной компании. При этом судебные решения должны быть исполнены на территории другого государства. «Агора» отмечает, что действия ФСБ, связанные с обходом официальных процедур о взаимной помощи по уголовным делам (они установлены Европейской конвенцией), позволяют сомневаться в решении Мещанского суда.

ФСБ просила дать ей ключи шифрования, которые позволяют декодировать сообщения всех пользователей. При этом спецслужба не предлагала какие-либо альтернативы для контроля только определенных лиц. Безопасности коммуникации, считает защита, угрожало бы даже существование таких ключей.

Telegram не мог исполнить требование ФСБ дать ей ключи шифрования. Сообщения, которые пользователи пересылают друг другу в секретных чатах, не дублируются на сервере компании. То есть администратор не может его расшифровать.

Как считает «Агора», суд не имел права рассматривать иск ФСБ к Telegram. Если иностранная компания нарушила закон в России, то все материалы дела передают в Генеральную прокуратуру. Она, в свою очередь, решает вопрос об их направлении в иностранные органы.

На суде не было ни прокурора, ни защитника, ни свидетелей, ни представителей ФСБ. «Судья провел заседания и вынес решение в буквальном смысле в гордом одиночестве, не задавшись ни одним вопросом, не поставив под сомнение ни один довод», – пишет Чиков.

Спецслужба просила выслать ключи шифрования на fsb@fsb.ru. Этот электронный адрес указан на ее сайте как канал для связи с гражданами. «Агора» отмечает, что у ящика нет защиты от несанкционированного доступа. То есть слать на него ключи, которые представляют ценность и значимость, нельзя.