Совет директоров «Роснефти» утвердил новую программу выпуска биржевых облигаций. Об этом сообщается в материалах нефтяной госкомпании.

Данные об объеме средств, которые «Роснефть» намерена привлечь в рамках нынешней программы, не раскрываются. Источник «Ведомостей» уточнил, что общий объем программы – около 1,3 трлн рублей. В «Роснефти» на вопрос газеты не ответили.

По словам собеседника «Ведомостей», новая программа по выпуску облигаций должна помочь «Роснефти» обеспечить «непрерывность финансирования инвестпроектов». Среди них: текущие месторождения, осваиваемые компанией, шельфовые проекты (например, в Арктике), а также покупка новых активов.

В ноябре 2016 года «Роснефть» одобрила программу облигаций примерно на 1 трлн рублей; в декабре того же года компания разместила ценные бумаги на 600 млрд рублей. Книга заявок на облигации была закрыта в течение получаса.

В конце 2014 года «Роснефть» разместила облигации на рекордную сумму – 635 млрд рублей. Газета «Коммерсантъ» назвала размещение крупнейшим в истории России и самым таинственным, так как оно прошло в обстановке строгой секретности. Как позднее указывала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, эта сделка оказала влияние на курс рубля – через неделю после размещения он упал до исторических минимумов к доллару и евро. В «Роснефти» влияние сделки с облигациями на рублевый курс отрицали.