Совокупное состояние мировых миллиардеров за 2016 год увеличилось почти на $1 трлн и достигло $6 трлн. Об этом говорится в отчете швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC.

В результате капитал богатейших людей превысил ВВП Евросоюза, указывает CNBC. Число миллиардеров по всему миру за прошлый год увеличилось на 10% до 1542 человек.

В UBS и PwC отметили, что Азия впервые обогнала США по числе миллиардеров. В Азии состоянием в миллиард долларов и более располагают 637 человек, в США – 563.

Заметка дополняется.