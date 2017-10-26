Европейский суд постановил, что карточную игру бридж нельзя признать видом спорта. Решение суда опубликовано 26 октября.

Как отмечается в документе, несмотря на то, что бридж помогает улучшить физическое и психическое здоровье, определение «спорт» к этой игре отнести нельзя, так как оно предполагает «физическую активность». При этом советник суда в июне 2017 года высказал мнение, что бридж все же можно назвать спортом.

В результате игроки из English Bridge Union, которые боролись за признание бриджа спортом, не смогут избежать выплаты НДС. Власти той или иной европейской страны могут предоставить такую льготу организациям, «близко связанным со спортом или физической культурой».

Тем не менее, Европейский суд оставил британским игрокам возможность воспользоваться льготой по НДС, указывает Reuters. В суде отметили, что претендовать на отмену НДС могут организации, чья деятельность – «часть социального и культурного наследия».

Бридж – парная или командная карточная игра. Международный олимпийский комитет признает бридж спортом наряду с шахматами, шашками и го.