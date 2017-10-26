Внимательные слушатели публичных речей президента РФ знают – у него всегда роман с кем-нибудь из великих мыслителей прошлого. Сейчас такой мыслитель – Лев Гумилев (хотя, возможно, его уже теснит Тора), до того был Бердяев, а прежде Бердяева – Иван Ильин. Кремленологи новой волны любят по таким цитатам гадать, какая из придворных группировок нынче влиятельнее прочих, но здесь гаданий не будет, а Ильин упомянут только для рифмы. Самая знаменитая книга Ильина – написанные в эмиграции «Наши задачи». Толстый сборник коротких заметок о насущном. Задачи у эмиграции были тогда обширные и разнообразные – изжить проклятых большевиков, способствовать развитию авиации, а также вернуть законные права букве «ять» и твердому знаку. Кое-что получилось, правда, без участия эмиграции: режим проклятых большевиков рухнул, авиация тоже развивается. С ятями хуже, зато нам проще. У нас сегодня меньше задач, чем у довоенных эмигрантов, тосковавших в своем Париже. У нас вообще, говоря строго, одна задача.

Портал

Некоторое время назад я увидел в одной из социальных сетей запись неизвестной мне ранее дамы. Обросшая лайками и репостами запись была посвящена делам текущей политики, и восхищала какой-то безапелляционной, незамутненной, по-своему даже изысканной глупостью. Заражала энергией глупости, верящей в собственную неотразимость. Я отправился изучать творчество автора и нечаянно открыл портал в новое измерение.