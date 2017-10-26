Череп возрастом 6 тысяч лет, найденный в Папуа – Новой Гвинее несколько десятилетий назад, принадлежит жертве цунами. Соответствующие выводы ученых опубликованы в научном журнале PLOS One.

Mark Golitko / PLoS One

Череп был обнаружен в 1929 году в городе Аитапе на севере Папуа – Новой Гвинеи. Первоначально ученые считали, что это череп Homo Erectus – человека прямоходящего, вымеревшего 140 тысяч лет назад, – однако позднейшие исследования показали, что черепу около шести тысяч лет. Теперь ученые, проведя анализы почвы на местности, пришли к выводу, что череп принадлежит погибшему в результате цунами.

«Найденные кости были очень хорошо исследованы, но исследованию отложений, где они были обнаружены, раньше уделялось мало внимания», – объяснил интерес ученых один из авторов работы, профессор Джеймс Гофф из Университета Нового Южного Уэльса.

Ученые посетили место, где был найден череп, и взяли там образцы почвы. В них были найдены образцы микроорганизмов – диатомовых водорослей – и океанических осадков. Эти образцы имели химическое сходство с образцами, взятыми в регионе после цунами, которое произошло в 1998 году. Из этого ученые сделали вывод, что шесть тысяч лет назад регион также, вероятно, пострадал от разрушительного цунами.

В своей работе авторы допускают вариант, что владелец черепа мог умереть и быть похороненным незадолго перед цунами, а не быть его непосредственной жертвой. Такой сценарий они, однако, считают маловероятным.

В 1998 году в результате землетрясения в Папуа – Новой Гвинее началось цунами, высота волн которого достигала 15 метров. Жертвами стихии тогда стали более двух тысяч человек.