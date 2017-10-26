Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум задержана по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом рассказал собеседник Republic в Следственном комитете.

По его словам, все это время Апфельбаум находилась в статусе свидетеля. Днем 26 октября ее задержали сразу после допроса в Следственном комитете.

С 2006 года Апфельбаум работала в Министерстве культуры, а с июля 2012 по октябрь 2014 года возглавляла департамент государственной поддержки искусства. Ее подпись стоит под договором с основанной Серебренниковым «Седьмой студией» на сумму 66,5 млн рублей.

Источники газеты «Известия» утверждают, что Апфельбаум подозревается в подтасовке документов, благодаря которым «Седьмая студия» получила госконтракт. По данным издания, следователи считают, что именно Апфельбаум поручила подчиненным разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона (который впоследствии выиграла «Седьмая студия»), в частности, включив туда пункт о том, что «госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект „Платформа“».

Серебренникова задержали в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» на спектакли. Сейчас режиссер находится под домашним арестом.

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В деле «Седьмой студии» фигурантами выступают также бывший генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор студии Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова. Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Малобродского отправили в СИЗО, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

Масляева единственная признала вину, она дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела. Как считает защита режиссера, экс-бухгалтер оговорила себя.