Вице-президент США Майк Пенс в начале октября (на следующий день после 60-й годовщины запуска советского «Спутника-1») объявил, что США должны вернуться на Луну. Причем не только отправить туда человека, но и построить полноценную станцию на поверхности. Спутник Земли, по словам Пенса, должен стать тренировочной площадкой, объектом для усиления коммерческих и международных партнерств и, главное, промежуточным пунктом в полетах американцев на Марс. Выступление вице-президента сразу же активизировало подготовку в возрождению лунной программы как стороны НАСА, так и со стороны частных компаний (в том числе – Илона Маска и Джеффа Безоса), которые представили свое видение и высказали готовность встроиться в государственную программу.

Первые на Луне

Американская программа по освоению Луны началась вскоре после того, как СССР отправил первого человека в космос. Тогдашний президент США Джон Кеннеди в ответ на это заявил, что к концу десятилетия страна должна отправить человека на Луну. Первым шагом стало изучение лунной поверхности. После нескольких провальных попыток в 1964 году межпланетная станция «Рейнджер-7» передала изображение Моря Облаков. Затем США послали еще несколько аппаратов, кульминацией стали снимки кратера Альфонса, которые сделал «Рейнджер-9».

В 1966 году США отправили на Луну «Сервейер-1» – это был первый американский космический аппарат, который совершил посадку на поверхность спутника. Он передал телевизионную картинку на Землю, на которой было видно поверхность Луны. Дальнейшие миссии позволили создать полную карту спутника, чтобы определить возможные места посадки для экипажа.

В 1968 году США запустили корабль «Аполлон-8». Астронавты на его борту стали первыми людьми в истории, которые смогли покинуть гравитационное поле Земли и выйти на лунную орбиту. Уже в следующем году стартовал «Аполлон-11», где были Нил Армстронг и Базз Олдрин. 20 июля 1969 года они впервые ступили на поверхность Луны.

После этого США отправляли на Луну еще несколько экипажей, последним стал «Аполло-17» в 1972 году. Как рассказывал бывший инженер НАСА, программу пришлось закрыть из-за решений по сокращению бюджета. В космическом агентстве заявили, что достигли всего, чего хотели достичь.

Орбитальная лунная станция

Теперь главная часть плана НАСА в лунной программе – это создание в несколько этапов международной орбитальной станции Deep Space Gateway. В космос сначала планируют запустить ракету с космическим кораблем Orion. Он должен будет отделиться от носителя, выпустить несколько маленьких спутников и долететь до лунной орбиты. На ней Orion будет находиться около шести дней, этого времени должно хватить на сбор нужных данных. Затем корабль благодаря гравитационным силам Луны направится обратно к Земле.

Еще один этап работы – строительство космического порта на лунной орбите. По задумке, он будет промежуточным звеном для миссий на Луну и в глубокий космос. Там будет пространство для обитания астронавтов, шлюз и место для стыковки.